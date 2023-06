7 Rating Drama Korea Terbaru di Juni 2023, Delightfully Deceitful Merosot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar rating drama Korea terbaru di Juni 2023, ada drama Korea Delightfully Deceitful.

Rating drama Korea terbaru Delightfully Deceitful merosot setelah sempat melonjak naik.

Sementara, drama Korea terbaru Queen of the Mask dan Oh Young Shim berakhir.

Sedangkan drakor My Perfect Stranger ratingnya masih stabil.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Rabu (14/6/2023):

1. Delightfully Deceitful (2023)

Rating drakor Delightfully Deceitful merosot di episode terbaru dengan meraih 4 persen dari 4,5 persen.

Sebelumnya sempat di angka 4,3 persen dan 3,5 persen untuk dua episode terakhir.

Penayangan perdana Delightfully Deceitful berada di angka 4,6 persen.

Drama Korea terbaru ini bergenre komedi-kriminal, yang menceritakan dua orang pengacara yang memiliki sifat berbeda.

2. Queen of the Mask (2023) - END

Drakor Queen of the Mask mengakhiri penayangannya dengan mencetak rating 3,3 persen.

Rating drakor Queen of the Mask mengalami fluktuasi, ratingnya justru merosot di angka 2,3 persen.

Episode sebelumnya, ratingnya sempat naik di angka 3,1 persen, setelah merosot di angka 2,8 persen.