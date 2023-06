Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bae Seul Gi, Pemeran di Battle for Happiness

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Bae Seul Gi salah satunya berjudul Battle for Happiness.

Bae Seul Gi bakal tampil dalam drakor thriller misteri berjudul Battle for Happiness.

Drakor Battle for Happiness mengangkat cerita mengenai pertarungan sengit antara beberapa ibu yang berusaha menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan kebahagiaan.

Serial tersebut dibintangi oleh Lee El, Jin Seo Yun, Cha Ye Ryun, Park Hyo Joo, Woo Jeong Won, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Bae Seul Gi akan bermain sebagai Lim Dae Eun.

Kehadiran Lim Dae Eun justru akan menambah keributan di antara para ibu.

Pasalnya, Dae Eun berkonflik dengan Jang Mi Ho (Lee El) dan Song Jung Ah (Jin Seo Yun).

Diketahui Battle for Happiness merupakan karya dari sutradara Kim Yoon Cheol, yang pernah memproduksi drama Mama Fairy and the Woodcutter, Woman of Dignity, Que Sera, Sera, and My Lovely Sam Soon.

Serial tersebut tayang sejak 31 Mei 2023 setiap Rabu dan Kamis di saluran televisi ENA.