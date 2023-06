Sinopsis Drama Korea Terbaru All Your Wishes Will Come True, Kim Woo Bin Jadi Jin Lampu

Ilustrasi pemain drakor All Your Wishes Will Come True. Berikut sinopsis drama Korea terbaru All Your Wishes Will Come True.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menggaet Kim Woo Bin, berikut sinopsis drama Korea terbaru All Your Wishes Will Come True.

Diketahui drama tersebut disutradarai oleh Lee Byung Hun, yang pernah memproduksi drakor Extreme Job dan Melo is My Nature.

Sementara itu, skenario dramanya akan ditulis oleh penulis Kim Eun Sook, yang sukses dengan drakor The Glory, Goblin, Mister Sunshine, hingga Heirs.

Adapun dilaporkan Kim Woo Bin dan Suzy tampil dalam serial All Your Wishes Will Come True.

Lalu seperti apa sinopsisnya?

All Your Wishes Will Come True merupakan salah satu drakor yang bergenre romantis fantasi.

Drakor tersebut akan mengangkat cerita tentang hubungan antara manusia dengan jin.

Terdapat jin dengan kepribadian sangat emosional yang terjebak di dalam sebuah lampu.

Dia kemudian mendapatkan bantuan dari seorang manusia untuk terbebas dari penjara.

Menariknya, manusia yang membantu jin tersebut justru jarang menunjukkan emosinya.

Adapun dalam serial tersebut, Kim Woo Bin diincar untuk memerankan jin lampu.

Di sisi lain, Suzy akan menjadi Ga Young, manusia yang memiliki kekurangan emosi.

Lalu seperti apa kisah mereka selengkapnya?

Kenapa Ga Young mau membantu sang jin?

Untuk mengetahui cerita mereka, temukan jawabannya di dalam drama Korea terbaru All Your Wishes Will Come True.

Sayangnya belum ada informasi mengenai detail dari drama tersebut.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)