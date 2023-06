9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bae Suzy, Ada Drakor All Your Wishes Will Come True

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru Bae Suzy yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Bae Suzy, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Bae Suzy memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Usai membintangi drama Korea Doona! (2023), kini Suzy akan tampil di drakor romantis All Your Wishes Will Come True.

Pada drama ini, juga akan dibintangi oleh Kim Woo Bin.

Drakor All Your Wishes Will Come True rencananya akan tayang pada 2024 mendatang.

Sementara itu, drakor milik Suzy ini naskah aslinya ditulis oleh Kim Eun Sook.

Yang sebelumnya menulis beberapa drama hit yaitu Goblin, Mister Sunshine, dan Heirs.

Menariknya, Suzy dan Kim Woo Bin pernah bermain bersama pada drama Uncontrollably Fond (2016).

Rekomendasi drakor terbaru dibintangi Suzy 

1. Doona! (2023).

2. Anna (2022).

3. Start-Up (2020).

4. Vagabond (2019).