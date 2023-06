Nana Mirdad Sengaja Buat Miskin Suaminya Andrew White Selama 17 Tahun

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Nana Mirdad dan Andrew White sudah menjalani pernikahan 17 tahun lamanya.

Kini pasangan pesinetron Nana Mirdad dan Andrew White telah miliki dua anak dan kehidupan rumah tangganya harmonis.

Selain bertahan hingga 17 tahun, pasangan Nana Mirdad dan Andrew White juga jauh dari gosip miring seputar rumah tangganya.

Ternyata Nana Mirdad memiliki jurus jitu agar bisa bertahan dengan Andrew White, begitu juga sebaliknya.

Hal itu terungkap lewat unggahan Instagram anak pertama Jamal Mirdad dan Lidya Kandow itu.

Nana Mirdad tampak membuat video singkat bersama dengan sang suami berisi candaan.

Dalam video itu terdengar narasi tentang alasan langgeng berumah tangga.

Nana Mirdad bagikan jurus jitu rumah tangga tetap langgeng.

“Keep your husband poor and He can’t afford a second wife (Buat suamimu miskin dan dia tidak akan mampu mencari istri kedua),” tulis keterangan dalam video yang diunggah pada (15/6/2023).

Andrew White yang tampak digandeng tangannya oleh Nana Mirdad pun hanya bisa senyum kecut.

Pasangan Nana Mirdad dan Andrew White contoh keharmonisan artis muda meski sudah belasan tahun membangun biduk rumah tangga.

Bahkan tidak jarang Nana Mirdad dan Andrew White membagikan kebersamaan yang romantis.

Hal itu tidak lepas dari Nana Mirdad yang punya rahasia agar selalu harmonis dengan Andrew White.

Pasangan Nana Mirdad mengusahakan agar tetap hidup bahagia usai dipersunting Andrew White.

Kini, Nana Mirdad dan Andrew White telah menetap di Bali bersama dua buah hatinya.