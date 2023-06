Kris Dayanti dan Raul Lemos Saksikan 2 Anaknya Bertanding Fursal dan Juara

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Kris Dayanti bersama Raul Lemos beri dukungan dan tonton dua anaknya bertanding futsal.

Kedua anak Kris Dayanti dan Raul yang bertanding futsal tersebut yakni Kellen Lemos dan Amora Lemos.

Kris Dayanti dan Raul sengaja beri dukungan ke mereka dan akisnya langsung didukung warganet.

Dalam pertandingan tersebut Kellen Lemos bersama tim futsal bertandung dalam laga final.

Semetara Amora Lemos untuk pertandingan futsal antar sekolah

Kris Dayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermasyah dan Azriel Sermansyah membagikan memomen kebahagiaan Kellen Lemos meraih juara dalam pertandingan futsal bersama timnya di akun Intagram @krisdayanti lemos.

Dalam unggahannya, Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu menuliskan bangga dan selamat untuk dua anaknya.

"Today I feel very happy for the achievements of my two children, Amora won 1st place in the inter-school HS CUP fencing competition and Kellen and his team also won 1st place in the inter-school HS CUP futsal competition. Congratulations to Amora, Kellen and his team as well."

Natizen pun ikut bangga dengan kesukesan dua anak Krisdayanti dan Raul Lemos itu

@nurwanti24 *** Dibalik kesuksesan anak pasti ada ke 2 orang tua yg hebat. Salut unk KD dalam kesibukan nya sempat dampingi anak. Ini contoh yg baik

@hennyindriyatidra *** Bahagianya bu Kris ...semoga banyak barokah dari Allah SWT

@rikadent3 *** Sukses sllu klurga raul ini memng is the best

@yunishara36 *** Keren Amora & Kellen

