Polres Lampung Utara Polda Lampung Dorong Kegiatan Satkamling Dimasifkan

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Polres Lampung Utara, Polda Lampung, mendorong kegiatan satkamling di masyarakat kian dimasifkan.

"Diharapkan kegiatan satkamling dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalisasikan peran awak satkamling guna pemeliharaan kamtibmas secara swakarsa," ujar Kapolres Lampung Utara, Polda Lampung, AKBP Kurniawan Ismail saat menyampaikan amanat Kapolri dalam apel, Rabu (21/6/2023).

Situasi kamtibmas yang kondusif merupakan salah satu prasyarat utama dalam terselenggaranya pembangunan nasional dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

"Untuk itu Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan," sambung dia.

Hal ini sejalan dengan program transformasi menuju Polri yang presisi tepatnya pada kebijakan transformasi operasional program ke 5 dan kegiatan ke 21 yakni peningkatan peran aktif pamswakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya serta pemantapan pembinaan pamswakarsa.

Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada Kelurahan/ Desa.

"Kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif," ujarnya.

Hal ini menjadi nilai penting kehadiran Satkamling itu sendiri, karena awak Satkamling, baik Ketua maupun pelaksananya adalah masyarakat setempat dimana berdomisili, sehingga masyarakat memiliki peran mandiri yang signifikan dalam menjaga keamanan serta menyelesaikan permasalahan demi kenyamanan bersama.

Sebagaimana kutipan dari penyair asal Amerika Serikat bernama Ralph Waldo Emerson bahwa "The most powerful security system' is the one you build within yourself (sistem keamanan yang paling kuat adalah sistem yang anda bangun didalam dirimu sendiri).

"Oleh karena itu, solidaritas warga adalah kunci utama kesuksesan penyelenggaraan Satkamling dan juga harus senantiasa bersinergi dengan TNI/ Polri dan pemangku kepentingan lainnya," kata dia.

Turut hadir pada pelaksanaan apel satkamling dari jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, Kajari Kotabumi serta beberapa Kepala Dinas Instansi.

Para peserta apel terdiri dari Peleton personil Polri, Sat Pol PP, Polsus, Dinas Perhubungan, para Kasat Kamling dalam Kecamatan jajaran Kabupaten Lampung Utara dan Linmas.

