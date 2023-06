Menjajaki Kerjasama Akademik, Rektor UIN Raden Intan Mengunjungi Universitas Leiden, the Netherlands

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, – Dalam rangka mengembangkan jejaring internasional, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL), Prof Wan Jamaluddin Z MAg PhD melanjutkan lawatan Portugal dengan melakukan kunjungan ke The Leiden Institute of Cultural Anthropology and Sociology, Universiteit Leiden, Belanda.

Rektor UIN Raden Intan diterima oleh Prof Dr Bart A Barendregt, seorang scientific director dan professor of anthropology of digital diversity dan Dr David Kloos, peneliti pada The Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) / Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, sebuah lembaga yang banyak melakukan riset tentang Islam dan Indonesian studies.

Dalam pertemuan tersebut pada Senin (19/06/2023), Rektor menyampaikan pilar internasionalisasi UIN Raden Intan dan mendiskusikan rencana kerjasama dalam bidang lecturer exchange, joint research and publication dan joint international conference/workshop.

Untuk merealisasikan program lecturer exchange jangka pendek, akan diadakan Scholars in Residence yang berisi kegiatan serangkaian guest lectures dan workshop di UIN Raden Intan Lampung oleh Prof Bart dan Dr. David Kloos.

Selain itu, kerjasama riset kolaborasi antara Leiden University dan UIN Raden Intan terkait calon Pahlawan Nasional dari Lampung KH Ahmad Hanafiah juga menjadi isu prioritas program jangka pendek.

Rektor juga mendapatkan dukungan positif dari Prof Bart untuk mendirikan Centre for Islam and Lampung Society yang akan menjadi centre of excellence dalam pengkajian historis maupun kontemporer terkait relasi Islam dan masyarakat Indonesia umumnya dan daerah Lampung khususnya.

Rektor Prof Wan menyampaikan upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah awal kerjasama antara Leiden University dan UIN Raden Intan dalam mendinamisir international atmosphere kehidupan kampus.

“Semoga dengan membangun kerjasama ini dapat menguatkan pilar internasionalisasi sesuai dengan visi kita (UIN Raden Intan) yaitu menjadi rujukan internasional,” ungkap Rektor dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/06/2023).

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / RILIS )