Sinopsis Drama Korea Terbaru You and Me, Dibintangi Kim Hee Jung

Ilustrasi poster drakor. Sinopsis drama Korea terbaru You And Me yang dibintangi oleh Kim Hee Jung.

Usai membintangi drakor Jinxed at First (2022), kini Kim Hee Jung akan memerankan drama You And Me.

Rencananya drama ini akan tayang pada Oktober 2023 mendatang.

Nntinya, Kim Hee Jung akan berperan sebagai Heo Young Ran.

Sementara itu, aktor Lee Won juga berperan dalam drama ini.

Lantas, seperti apa sinopsis drama Korea terbaru You And Me?

You and Me akan menceritakan kisah orang-orang dari Dong-gu Busan yang hidup dalam kenyataan suram.

Ini akan berfokus pada seorang wanita dari Busan yang ingin hidupnya seperti di film-film.

Berbanding dengan seorang pria dari Seoul yang hobi memasak makanan untuk orang lain.

Dia lahir dan besar di Busan.

Dia saat ini adalah seorang mahasiswa di Departemen Seni Pertunjukan di Universitas Youngsan.