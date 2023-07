9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Yi Kyung, Pemeran Drakor A Time Called You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Yi Kyung.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yi Kyung, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yi Kyung memiliki cerita yang menarik.

Di tahun ini, Kim Yi Kyung akan membintangi drama berjudul A Time Called You.

Rencananya, drakor ini tayang pada Juli 2023 atau termasuk drakor yang tayang di bulan ini.

Aktris kelahiran 22 September 1997 ini, akan beradu akting dengan Jeon Yeo Been dan Ahn Hyo Seop.

Pada A Time Called You, Kim Yi Kyung memerankan tokoh Ji Hee.

Drama bergenre thriller dan fantasi ini disutradarai oleh Kim Jin Won.

Sementara itu, untuk penayangannya di kanal Netflix dengan jumlah 12 episode.

Rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yi Kyung

1. See You in My 19th Life (2023).

2. Young Lady and Gentleman (2021).

3. Here's My Plan (2021).

4. Youth of May (2021).