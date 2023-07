Kinerja Ekspor Provinsi Lampung pada April 2023 Menurun

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat nilai ekspor Provinsi Lampung turun sebesar 30,90 persen pada April 2023 jika dibandingkan Maret 2023.

Besaran penurunan nilai ekspor itu, menurut versi BPS Lampung, dirincikan karena banyaknya golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung yang turun nilai ekspornya.

Kepala BPS Lampung Atas Parlindungan Lubis, merincikan dari sepuluh golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung, sembilan golongan barang utama dicatatkan BPS Lampung mengalami penurunan nilai ekspor.

Kesembilannya yakni lemak dan minyak hewan/nabati, dengan Fee On Board (FOB) pada April 2023 sebesar 96,74 juta US Dollar dari yang sebesar 163,05 juta US Dollar pada Maret 2023, atau turun sebesar 40 persen.

Batu bara dengan Fee On Board (FOB) pada April 2023 sebesar 96,69 juta US Dollar dari yang sebesar 119,50 juta US Dollar pada Maret 2023, atau turun sebesar 19,08 persen.

Lalu olahan dari buah-buahan/sayuran, dengan Fee On Board (FOB) pada April 2023 sebesar 21,67 juta US Dollar dari yang sebesar 26,42 juta US Dollar pada Maret 2023, atau turun sebesar 17,97 persen.

"Lalu bubur kayu/pulp turun 18,09 persen; kopi, teh, rempah-rempah turun 15,70 persen; ikan dan udang turun 7,86 persen," kata Atas Parlindungan Lubis, melalui siaran pers yang diterima Tribun Lampung di Bandar Lampung, Senin (3/7/2023).

"Dilanjut dengan ampas/sisa industri makanan turun 71,51 persen; berbagai produk kimia turun 4,15 persen; karet dan barang dari karet turun 18,81 persen," terus Atas Parlindungan Lubis.

Sedangkan, lanjut Atas Parlindungan Lubis, satu-satunya golongan barang utama ekpor Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan adalah kayu, barang dari kayu yang naik 28,59 persen.

"Golongan barang kayu dan barang dari kayu Fee On Board (FOB) pada April 2023 sebesar 9,55 juta US Dollar dari yang sebesar 7,43 juta US Dollar pada Maret 2023, atau naik sebesar 28,59 persen," ujar Atas Parlindungan Lubis.

Dalam catatan itu, BPS Lampung merumuskan penurunan total nilai ekspor Provinsi Lampung pada April 2023 turun sebesar 30,90 persen pada April 2023 jika dibandingkan dengan satu bulan sebelumnya.

Dengan rincian FOB total ekpor Provinsi Lampung ada April 2023 sebesar 316,50 juta US Dollar, turun dibandingkan pada Maret 2023 yang sebesar 458,05 juta US Dollar.

(Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer)