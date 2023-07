Lenggogeni Faruk Ucap Istiqfar Gen Halilintar Dituding Ikut Aliran Sesat 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lenggogeni Faruk langsung mengucap istighfar saat Gen Halilintar dituding ikut aliran sesat.

Lenggogeni Faruk memberikan klarifikasi bahwa Gen Halilintar memang tak ikut aliran sesat.

Sempat terkejut, Lenggogeni Faruk langsung berikan klarifikasi soal tudingan tersebut.

"Astagfirullahaladzim, lah nak, jauh sekali dari hal-hal yang seperti itu," jelas Geni Faruk dikutip pada laman YouTube Thariq Halilintar pada Senin, (03/07/2023).

Dikatakan Geni, keluarganya itu masih berpedoman dengan Al Quran.

"Kalau Islam itu, kita harus ikut Al Qur'an, Sunnah (Hadist), Ijma (Ulama), dan Qias. Tidak ada yang lain-lain," sambungnya.

Kembali dikatakan Ibu Atta Halilintar ini, ia masih berada di jalan lurus dan tak ikut-ikut aliran yang lain.

"Jadi tidak ada sama sekali, jadi jauh sekali naudzubillah, kita berlindung dari semua yang negatif-negatif atau yang berbau-bau extreme to the left to the right adalah kita stay on the right track, jadi semuanya sama dengan apa yang diamalkan Rasulullah SAW," kata dia.

Kendati demikian, Geni mengungkap cara berdakwah jaman sekarang memang berbeda.

Dakwah kini bisa disiarkan melalui YouTube dan media sosial lainnya.

"Dakwah itu berubah-ubah bentuknya. Jaman now, dakwahnya ya jaman now. Jadilah kita YouTuber, TikToker, Influencer," jelasnya.

Mertua Aurel Hermansyah tersebut dengan tegas membantah komentar netizen.

Memang keluarga Gen Halilintar sempat dituduh ikuti aliran sesat.

Namun, kini semua terbantahkan dengan seperti apa yang dituturkan Geni Faruk.