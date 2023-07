12 Drama Korea Terbaru Jin Seon Kyu, Pemain Drakor The Uncanny Counter 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Jin Seon Kyu.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Jin Seon Kyu, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jin Seon Kyu menyimpan cerita yang menarik untuk diikuti.

Kini, dia kembali menunjukkan kemampuan beraktingnya melalui drama fantasi The Uncanny Counter Season 2.

The Uncanny Counter Season 2 merupakan lanjutan dari drama Korea The Uncanny Counter yang tayang pada 2020 lalu.

Serial ini bercerita tentang kisah roh jahat dari akhirat yang tiba di bumi untuk mencari keberadaan yang abadi.

Mereka pun merasuki tubuh manusia untuk mendapatkan keabadian tersebut.

Namun roh jahat ini mendapatkan halangan dari sekelompok counter yang ditugaskan untuk menangkap mereka dengan kemampuan masing-masing.

Pada drakor The Uncanny Counter Season 2, Jin Seon Kyu akan menjadi Ma Joo Seok.

Ma Joo Seok digambarkan hidup bahagia dengan istrinya, Mi Ji dan sedang menantikan anak mereka.

Tetapi kebahagiaan tersebut tak bertahan lama sejak roh jahat menyerang Min Ji dan membuat istri serta anak Ma Joo Seok meninggal dunia.

Murka, dia pun kemudian berniat untuk balas dendam.

Rencananya, drama The Uncanny Counter Season 2 akan tayang perdana pada 29 Juli 2023 di tvN setelah drakor See You in My 19th Life tamat.

Sambil menunggu episode perdana tayang, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Jin Seon Kyu.