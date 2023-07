Doddy Sudrajat dan Mayang Pamer Villa 3 Lantai, Panen Hujatan 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Doddy Sudrajat dan Mayang pamer sebuah villa berlantai 3, aksinya tuai hujatan dari warganet.

Doddy Sudrajat kerap jadi bahan omongan karena aksi sensasi serta kontroversi yang dilakukannya.

Sederet hal-hal yang memicu rasa geram warganet kerap dilakukan oleh Doddy Sudrajat.

Mulai dari menuntut warisan serta berseteru dengan besan, Doddy Sudrajat juga menyebut sang anak, Mayang akan dilamar oleh pengusaha tajir asal Turki.

Sampai ada pula pengakuan Mayang yang mendapat beasiswa tapi ternyata hanya mengaku-ngaku saja.

Dilansir dari Grid.ID dari akun Instagram @viral63com pada Rabu (5/7/2023), Doddy Sudrajat dan Mayang baru-baru ini pamer sebuah villa.

Villa 3 lantai ini diketahui berlantai marmer serta memiliki kolam renang.

Terlihat Mayang yang malu-malu saat seseorang di balik kamera menyebut bahwa itu adalah villa baru Mayang dan Doddy.

"Welcome to my villa. Alhamdulillah ya Dad," kata sosok di balik kamera.

"Ini Villanya Daddy dan Mayang nih," sambungnya.

"Iya, Alhamdulillah, nabung bisa beli villa," kata Doddy Sudrajat.

"Kira-kira ada berapa luasnya?" tanya sosok di balik kamera.

"700 meter," kata Doddy.

Doddy Sudrajat menyebut bahwa villa ini akan disewakan jika sedang kosong.