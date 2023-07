9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Ji Ah, Pemeran Drakor Wonderful Troubleshooter

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi Lee Ji Ah, berikut rekomendasi drama Korea terbaru miliknya.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Lee Ji Ah memiliki beragam genre.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Ji Ah banyak dicari para penggemar.

Usai membintangi drama Korea Pandora: Beneath the Paradise (2023), kini Lee Ji Ah akan kembali membintangi drama Korea terbaru berjudul Wonderful Troubleshooter.

Pada drakor ini, juga menghadirkan Kang Ki Young sebagai lawan mainnya.

Kang Ki Young sebelumnya memerankan drakor The Uncanny Counter 2 (2023).

Rekomendasi drama Korea terbaru Lee Ji Ah

1. Pandora: Beneath the Paradise (2023).

2. The Penthouse 3 (2021).

3. The Penthouse 2 (2021).

4. Penthouse (2020).

5. The Ghost Detective (2018).

6. My Mister (2018).

7. The Woman Who Married Three Times (2013).