Dua Mahasiswa Unila Raih Juara Dua Essay Competition dalam National English Competition

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Program Studi Akuntansi Universitas Lampung (Unila) berhasil meraih juara dua kategori Essay Competition dalam ajang National English Competition (NEC) pada 16 Januari-4 Mei 2023. Mereka adalah Dedek Catur Amung Saputra dan Padma Dewi Piranti.

NEC merupakan sebuah ajang perlombaan bergengsi yang diselenggarakan secara online HMJ BSI-FBS Universitas Negeri Medan (Unimed) sejak tahun 2012. Acara ini ditujukan bagi seluruh kaum muda di Indonesia untuk dapat mengekspresikan kreativitas dan inovasi dalam bidang bahasa Inggris.

Esai dua mahasiswa Unila yang mereka susun mengangkat tema “SeTo (Search of Tutor): Digital Platform to Improve Creative Economy and Education Quality Among Indonesian Youth as an Effort to Realize Sustainable Development Goals (SDGs)”.

Esai yang ditulis Putra dan Padma mengusulkan sebuah ide kreatif untuk menciptakan sebuah platform digital yang dapat mempertemukan tutor dan murid yang ingin belajar melalui aplikasi. Ide ini terinspirasi dari aplikasi ojek online.

“Konsepnya itu pembelajaran tutor secara offline. Idenya seperti Gojek, kalau Gojek mempertemukan ojek dan customer yang ingin pesan ojek. Kalau kita, mempertemukan tutor dengan seseorang yang butuh tutor,” kata Putra.

Putra mengaku, proses penyusunan esai ini tidak mudah karena harus beradaptasi dengan perkuliahan yang padat. Namun, dengan kerja sama tim yang baik, ia dan Padma dapat menyelesaikan esai dengan baik. Mereka juga sering melakukan pertemuan untuk mengembangkan ide dan membagi tugas.

Putra juga memberikan saran bagi mahasiswa Unila yang ingin berpartisipasi dalam perlombaan yang sama seperti dirinya untuk berani memulai. Dia mengatakan, dirinya juga membutuhkan waktu satu tahun percobaan hingga akhirnya dapat memenangkan perlombaan.

“Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda itu memang benar, karena dari situ kita jadi belajar poin-poin penting dalam membuat suatu karya,” ujarnya.

Putra dan Padma juga bersyukur atas posisi yang diaih dan berharap agar hal ini dapat selalu menjadi penyemangat untuk lebih berprestasi dan berkontribusi bagi almamater tercinta.

