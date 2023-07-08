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9 Rekomendasi Drama Korea Dibintangi Cho Yi Hyun, Pemeran Drakor Wedding Battle
Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Cho Yi Hyun memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya. Berikut ini detailnya.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Cho Yi Hyun, bintang drakor romantis Wedding Battle.
Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Cho Yi Hyun memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.
Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Cho Yi Hyun punya genre yang menarik seperti romantis bahkan misteri.
Diketahui, Cho Yi Hyun akan membintangi drama berjudul Wedding Battle.
Drama yang disutradarai oleh Hwang Seung-Ki dan Kim Soo-Jin ini akan tayang pada Oktober 2023.
Aktor Ro Woon akan menjadi lawan mainnya pada drama ini.
Diketahui drama ini akan menjadi drakor keduanya di tahun ini setelah All of Us Are Dead (2023).
Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Cho Yi Hyun.
1. All of Us Are Dead 2 (2023).
2. Wedding Battle (2023).
3. All of Us Are Dead (2022).
4. School 2021 (2021).
5. Hospital Playlist 2 (2021).
6. How to Buy a Friend (2020).
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