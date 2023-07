7 Drama Korea Terbaru Yoon Jong Bin, Pemeran Drakor Summer, Lovemachine, Blues

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoon Jong Bin, bintang drakor Summer, Lovemachine, Blues.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yoon Jong Bin memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Yoon Jong Bin punya genre yang menarik seperti romantis bahkan misteri.

Drakor Summer, Lovemachine, Blues akan tayang pada 16 Juli 2023 mendatang.

Drama ini dibintangi Go Soo, Arin Oh My Girl dan Yoon Jong Bin.

Summer, Lovemachine, Blues akan tayang di kanal tvN.

Rekomendasi drakor terbaru Yoon Jong Bin

1. Duty After School Part 2 (2023).

2. Duty After Schoo (2023).

3. Do Do Sol Sol La La Sol (2020).

4. Extraordinary You (2019).

5. Save Me 2 (2019).

Sinopsis drama Korea terbaru Summer, Lovemachine, Blues

Summer, Lovemachine, Blues adalah film jalanan tentang Na Yi Soo (Go Soo), yang menjalankan toko.

Yeo Deu Rim (Arin), yang diajari olehnya untuk masuk ke universitas bergengsi.

Summer Love Machine Blues akan menunjukkan proses pertumbuhan karakter utama terlepas dari keadaan sulit dan lingkungan yang keras.

Drama pendek ini diharapkan beresonansi dengan penonton.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)