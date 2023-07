KFC Lampung Tawarkan Menu Terbaru Hot Chili Chicken dan Coconut Mango Float

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Selain promo, KFC Lampung memiliki menu terbaru hot chili chicken yakni ayam krispi yang pedas yang harganya Rp 23 ribu, dan coconut mango float yakni minuman mangga, kelapa dan float yang harganya Rp 16.500.

KFC Lampung hadirkan promo menarik di bulan Juli 2023 untuk para pecinta KFC.

Tersedia paket Super Besar 1 Rp 42 ribu, yang berisi hot chili chicken, nasi, dan coconut mango float.

Super Besar 2 Rp 69 ribu, yang berisi 2 hot chili chicken, nasi, dan coconut mango float.

Kemudian bucket Rp 110 ribu yang isinya ada 5 hot chili chicken.

Assistant Restaurant Manager KFC Kedaton Lampung Triono mengatakan selain promo tersebut juga ada take away feast yakni 3 ayam, 3 nasi, dan 3 minuman cola Rp 60 ribu, berlaku khusus take away dan drive thru tanggal 1-31 juli 2023.

Super Besar 1 Jenius isinya ada 1 ayam, 1 nasi, dan 1 minuman Rp 21 ribu untuk makan di tempat dan Rp 23 ribu untuk take away, berlaku khusus untuk pengguna kredit dan QRIS Jenius tanggal 10 Juli-31 Agustus 2023.

Kombo Drive Thru 1 isinya ada 4 ayam dan 2 nasi, serta Kombo Drive Thru 2 isinya ada 3 ayam, 2 nasi, dan 2 cream soup, masing-masing Rp 77 ribu.

"Kombo Drive Thru berlaku mulai 16 Juni hingga batas waktu yang belum ditentukan," kata Triono, Rabu, 12 Juli 2023.

Jagonya Hemat Rp 45 ribu yang berlaku makan ditempat, mulai 19 Mei hingga 18 Agustus 2023.

Jagoan Hemat berisi 2 ayam, 2 nasi, dan 2 mineral.

Berikutnya promo Winger Deal yakni winger bucket plus 3 mango float, harganya Rp 135 ribu.

Berlaku khusus di aplikasi KFCKU, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood tanggal 1 Juli-31 Desember 2023.

Buy one get one Super Besar 1 hingga 31 Desember 2023, hanya berlaku di aplikasi KFCKU.

Daebak Don harganya Rp 19.500 untuk nasi, chicken strip, telur dan bumbu korea.

Lalu nasi, chicken strip, dan bumbu korea Rp 17.500, berlaku hingga 31 Oktober 2023.

Snack bucket margareta Rp 73.500, berisi chicken strip, kentang, chicken bowl, winger, dan bumbu margareta (bumbu yang rasanya mirip rasa pizza), berlaku hingga 31 Agustus 2023.

Ada juga promo setiap pembelian minimal Rp 70 ribu dan menunjukan tempelan stiker gratis drive thru gratis lovelychee float, tanggal 16 Juni-15 Agustus 2023.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)