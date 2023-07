Pasar Baradatu Way Kanan Jadi Sasaran Bersih-Bersih Jajaran Polda Lampung

Personel Polres Way Kanan lakukan bersih-bersih di sekitar Pasar Baradatu bersama sejumlah pihak

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Pasar Baradatu, Way Kanan, menjadi spot lokasi bersih-bersih personel Polres Way Kanan, Polda Lampung.

"Puluhan personel Polres Way Kanan, Polda Lampung, bersama polsek jajaran dan intansi terkait maupun masyarakat saling bahu-membahu melakukan kerja bakti membersihkan sampah di kawasan Pasar Baradatu sebagai bentuk kepedulian lingkungan," ujar Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, Kamis (13/7/2023).

Dalam aksinya polisi dan masyarakat membersihkan sampah di sekitar selokan, lorong dan lapak pedagang hingga tumpukan sampah yang mengganggu di sekitar Pasar Baradatu.

Menurut Teddy, untuk bisa menangani permasalahan sampah, tentu tidak cukup dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga kemasyarakatan saja, tetapi perlu adanya dukungan langsung dari masyarakat.

"Meskipun kegiatan bersih-bersih ini hanya berlangsung 1 sampai 2 jam, jika rutin dilakukan maka akan memotivasi dan mendorong setiap masyarakat untuk ikut peduli lingkungan," kata dia.

Selain itu, bentuk dukungan yang dilakukan bisa dengan berbagai cara, mulai dari membuang sampah pada tempatny dan memilah sampah.

Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tempat belanja dari rumah, melakukan gotong-royong membersihkan wilayah sekitar rumah, dan lainnya.

"Mari bersama kita satukan visi dan misi dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan dari pencemaran sampah," dorongnya.

Dirinya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh intansi terkait, forkompimcam , tokoh masyarakat dan masyarakat yang mendukung kegiatan kepedulian lingkungan ini.

"Semoga apa yang telah kita dilakukan dapat bermanfaat,“ katanya.

Hadir dalam pelaksanaan Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra, Kapolsek Gunung Labuhan Iptu Abdul Haris, Sekcamat Baradatu Roni Saputra, Danramil 0427-06 Baradatu diwakili Peltu Harisun, lurah Tiuh Balak Pasar.

Lurah Taman Asri, personel gabungan Polri, TNI, Satpol PP, staf kantor Camat Baradatu, staf UPT Puskesmas Baradatu, tomas dan mengajak masyarakat setempat termasuk generasi Z atau milenial yang keseluruhan mencapai 60 orang.

