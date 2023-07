Sidokkes Polres Way Kanan Polda Lampung bersama dr Yunita Putri MMR berikan edukasi serangan jantung.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Seksi Dokter dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Way Kanan, Polda Lampung seusai pelaksanan apel pagi memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap personel Polres Way Kanan mengenai mengenai infark miokard atau serangan jantung, Sabtu (15/7/2023).

Sosialisasi dan edukasi dilakukan di Mako Polres Way Kanan dengan dihadiri pejabat utama dr Yunita Putri MMR (dokter mitra Polres Way Kanan), dan personel dan aparatur sipil negara (ASN) Polri Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Ps Kasidokkes Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto menyampaikan sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan jantung bagi personel Polres Way Kanan.

Sosialisasi dan edukasi dijelaskan langsung oleh dr Yunita Putri MMR.

Menurutnya Infark miokard adalah istilah medis untuk serangan jantung, yaitu kondisi ketika aliran darah yang menyuplai otot jantung terhenti atau berkurang akibat penyempitan pembuluh darah.

Apabila aliran darah terhenti, maka otot jantung tidak dapat menerima oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga berisiko mengalami kerusakan.

Itulah mengapa pada kondisi ini dibutuhkan penanganan dengan segera untuk meminimalkan kerusakan jantung lebih lanjut, jadi mari pahami tentang kondisi infark miokard.

Ketika mengalami infark miokard akut, penderita harus segera menghentikan aktivitasnya dan menghubungi rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang tepat.

Infark miokard dapat dicegah sejak dini, yakni dengan menerapkan gaya hidup sehat, antara lain dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta membatasi konsumsi makanan berlema, tinggi gula, dan tinggi kalori.

Selain itu, menghentikan kebiasaan merokok, menjaga berat badan ideal dan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung.

(Tribunlampung.co.id)