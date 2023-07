5 Rating Drama Korea Terbaru On Going Juli 2023, Ada Drakor King The Land

Ilustrasi poster drakor. 5 rating drama Korea terbaru on going atau sedang tayang khusus Juli 2023.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 5 rating drama Korea terbaru on going atau sedang tayang khusus Juli 2023, termasuk drakor King The Land.

1. King The Land (2023)

Menurut Nielsen Korea, King The Land mendapatkan rating 12,3 persen sebagai perolehan tertingginya di JTBC.

Saat ini King The Land telah mencapai 10 episode dari total 16 episode di Netflix.

King The Land menceritakan tentang Gu Won (Lee Joon-Ho) adalah putra dari keluarga chaebol. Keluarganya memiliki dan menjalankan King Group. Dia kemudian dilempar ke dalam perang warisan atas Grup King.

Cheon Sa-Rang (Lim Yoon-A) memiliki kepribadian yang cerah, dengan wajah tersenyum. Dia mulai bekerja di King Hotel, yang menjadi latar belakang beberapa kenangan terindahnya dari masa kecilnya.

2. Revenant (2023)

Berdasarkan Nielsen Korea, Revenant memperoleh rating 10,8 persen di SBS.

Drama ini telah tayang dengan jumlah 8 episode dari total 12 episode di Disney+.

Secara singkat drama ini menceritakan tentang seorang wanita yang menghadapi roh jahat dan misterius.

3. See You in My 19th Life (2023)

Drama ini telah tayang dengan jumlah 10 episode dari total 12 episode.