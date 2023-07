5 Drama Korea Terbaru Sooyoung SNSD Rating Tertinggi, Ada Drakor Not Others

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut beberapa deretan drama Korea terbaru Sooyoung SNSD yang punya rating tinggi seperti drakor Not Others (2023).

Terpantau drama Korea terbaru Sooyoung SNSD paling banyak dicari perolehan ratingnya oleh para penggemar drakor.

Agar tak penasaran, berikut drama Korea terbaru Sooyoung SNSD dengan rating terbaik.

1. Fanletter, Please (2022)

Drama ini berhasil mencetak ratin rating 2 persen di MBC.

Drama ini mengisahkan Han Gang-Hee (Sooyoung) menghadapi krisis terbesar dalam karirnya karena surat penggemar.

Sementara itu, Bang Jung-Seok (Yoon Park) adalah seorang ayah tunggal, yang membesarkan putrinya seorang diri. Putrinya menderita leukemia dan memiliki keinginan.

2. If You Wish Upon Me (2022)

Drama ini pada akhir episodenya naik ke peringkat nasional rata-rata 1,8 persen.

Drama ini secara singkat menceritakan tentang Yoon Gyeo-Rye (Ji Chang-Wook) sangat sulit.

Dia tinggal di panti asuhan dan juga menghabiskan waktu di pusat penahanan remaja dan penjara.

Di sana, dia bekerja dengan pemimpin tim sukarelawan Kang Tae-Sik (Sung Dong-Il) dan Perawat Seo Yeon-Joo (Sooyoung).

3. Move To Heaven (2021)

Drama ini berhasil meraih 8,5/10 dari 7.793 suara versi iMDB.