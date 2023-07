Putra Pancasila Sakti Juara Lomba Jurnalistik HUT Pesawaran

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengumumkan pemenang lomba jurnalistik dalam peringatan HUT Bumi Andan Jejama.

Kepala Diskominfo Pemkab Pesawaran Jayadi Yasa mengatakan, pemenang lomba jurnalistik tahun 2023 adalah Putra Pancasila Sakti.

Dikatakan Jayadi, Putra berhasil jadi pemenang dengan tulisan berjudul Promosi Digital Sulam Jelujur, From Zero To Hero.

Karya tulis tersebut telah diseleksi dan dinilai oleh tim juri yang berjumlah tiga orang dari Universitas Lampung (Unila).

“Ketiga juri tersebut diketuai oleh Wulan Suciska, Sekretaris Toni Wijaya, dan anggota Eka Yuda Gunawibawa,” ucap Jayadi, Jumat (21/7/2023).

Jayadi menjelaskan, dalam penilaian lomba jurnalistik tersebut terdapat empat aspek yang harus dipenuhi oleh peserta.

“Itu seperti kesesuaian tema, teknik penulisan, ide atau gagasan, dan akurasi informasi,” terang Jayadi.

Berdasarkan penilaian oleh tim juri, keempat aspek tersebut yang menjadi juara 1 mendapatkan 360 poin.

“Lalu juara 2 atas nama Muhammad Idrus mendapatkan 354 poin dan juara 3 bernama Agung Sugenta mendapatkan 349 poin,” jelas Jayadi.

Kata Jayadi, pada tahun ini peserta lomba karya tulis jurnalistik meningkat 100 persen dari tahun 2022 lalu.

Tahun 2023 ini terdapat 38 peserta dari wartawan media serta masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya.

Jayadi mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis dan masyarakat Bumi Andan Jejama karena telah berpartisipasi mengirimkan karya tulis terbaiknya pada perlombaan ini.

Rencananya, para pemenang menerima secara langsung piagam dan hadiah yang akan diserahkan oleh Bupati Pesawaran.

“Penyerahannya dilakukan pada malam puncak HUT Pesawaran pada tanggal 23 Juli mendatang,” pungkas Jayadi.