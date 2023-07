Konser De Tjolomadoe Karanganyar Ricuh, Penonton yang Kecewa Luapkan Amarah

Tribunlampung.co.id - Konser De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023), ricuh.

Kericuhan terjadi setelah ratusan penonton kecewa dan meluapkan amarah karena konser musik tak kunjung main alias gagal berlangsung.

Kekecewaan sampai dilampiaskan penonton dengan merusak tiket box sekira pukul 18.40 WIB.

Kurang lebih konser musik bakal menampilkan 6 bintang tamu.

Mulai dari Superman Is Dead, Koil, Rebellion Rose, MCPR, Havin Hell, Stand Here Alone, dan Malu 2X.

Para penonton yang kecewa sempat merusak tiket box, dan kini terpantau merangsek masuk lokasi.

Hingga berita ini ditulis, para penonton masih bertahan di lokasi.

SID mengadu ke Gibran

SID sampai mengadukan konser tersebut kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Aduan itu disampaikan SID melalui akun Twitter @SID_Official.

"Pak @gibran_tweet ini dibantu event-nya, EO kehabisan dana bayar vendor, penonton sudah pada datang tapi sound tidak nyala," cuit SID, seperti dikutip TribunSolo.com, Sabtu (22/7/2023).

Kicauan ini ternyata merupakan yang pertama kali dari SID setelah lebih dari dua tahun akun Twitter mereka tak aktif.

Keluhan SID ternyata kemudian direspon oleh Gibran tak lama kemudian, juga via Twitter.

"Tapi itu bukan di Solo," kata Gibran melalui akun @gibran_tweet.

