Rekomendasi Drama Korea Terbaru Destined With You Dibintangi Rowoon dan Jo Bo Ah

Drama Korea Terbaru Destined With You ini akan dibintangi Jo Bo Ah dan Rowoon sehingga layak untuk rekomendasi pecinta drakor.

Selama ini Jo Bo Ah dan Rowoon sudah banyak berperan dalam berbagai drakor dan kini ada rekomendasi drama Korea terbaru mereka berjudul Destined With You.

Untuk diketahui, Destined With You merupakan drama romansa fantasi tentang kisah cinta seorang wanita yang mendapatkan buku terlarang yang telah disegel 300 tahun yang lalu.

Kemudian seorang pria yang menjadi korban dari buku terlarang tersebut.

Drama ini ditulis oleh penulis drama 100 Days My Prince, No Ji Sul dan disutradarai oleh sutradara Nam Ki Hoon yang pernah menggarap Oh My Baby dan Voice 3.

Rowoon akan memerankan karakter Jang Shin Yu, pengacara di Balai Kota Onju.

Jang Shin Yu merupakan sosok populer yang dikenal berprestasi, dan juga jago olahraga.

Namun suatu hari, Jang Shin Yu terjebak dalam hal-hal yang tidak terduga berupa kutukan menakutkan yang telah diturunkan sejak Dinasti Joseon.

Sementara Jo Bo Ah sendiri akan memerankan karakter Lee Hong Jo, seorang pejabat publik kelas 9 di area hijau Balai Kota Onju.

Lee Hong Jo, bukanlah sosok populer baik dari segi paras, kepribadian, dan pekerjaannya.

Syuting drama ini sendiri telah dilakukan sejak November tahun 2022 lalu.

Selain membintangi Destined With You, Rowoon saat ini juga diincar untuk tampil di drama Wedding Battle bersama aktris Cho Yi Hyun.

Wedding Battle merupakan drama sejarah yang menceritakan tentang operasi akbar pernikahan seorang perawan dan seorang penambang di Dinasti Joseon.