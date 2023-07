9 Rating Drama Korea Terbaru di Juli 2023, Drakor King The Land Meroket

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Update rating drama Korea terbaru periode Juli 2023, termasuk drakor King The Land.

Perolehan rating drama Korea terbaru King The Land kembali meroket di episode terbaru setelah sempat anjlok.

Drama Korea terbaru See You in My 19th Life mengakhiri penayangan episodenya.

Tiga drakor lainnya yakni Durian’s Affari, The Real Has Come, Revenant melonjak naik.

Sementara drakor Numbers menurun di episode terbaru.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Senin (24/7/2023).

1. King The Land

Drakor terbaru King The Land ratingnya kembali meroket di angka 11 persen, setelah sempat anjlok di angka 9 persen.

Episode terbaru King The Land melonjak naik di angka 11,3 persen, setelah sempat anjlok di angka 10,2 persen.

Rating King The Land sempat melesat di angka 12,3 persen dari 10,6 persen.

Di episode sebelumnya, serial romantis tersebut sukses mencetak rating hingga 12 persen.

Sementara itu rating sebelumnya, mereka hanya mendapatkan skor 9,7 persen.

Pada episode keempat, drama Yoona SNSD dan Junho 2PM ini mendapatkan peringkat rata-rata sebesar 9,6 persen.

Sementara itu diketahui drama tersebut memiliki rating yang tak jauh berbeda pada episode ketiga, yakni 9,1 persen.