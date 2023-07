Boy William Beri Peringatan ke Mantan Suami Ayu Ting Ting

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Boy William beri peringatan ke Enji Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting untuk tak lagi mengusik kehidupan sang biduan.

Sebab menurut Boy William, Ayu Ting Ting sudah berbahagia tanpa Enji Baskoro.

Peringatan Boy William ini terjadi karena beberapa waktu lalu Enji Baskoro mengaku merindukan Bilqis, anaknya dengan Ayu Ting Ting.

Sayangnya, ucapan tersebut justru membuat sang biduan kesal.

Pasalnya dulu Enji Baskoro sempat tak mau mengakui putrinya, tetapi mendadak kini mengaku rindu.

Di sisi lain, kabar Enji kangen anak Bilqis itu ternyata sudah didengar Boy William, yang dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting.

Dia pun awalanya mengaku tak ingin ikut campur terkait dengan masalah rumah tangga sang biduan.

"Gue nggak tau apa-apa, itu rumah tangganya dia," kata Boy William dikutip dari YouTube Indosiar pada Jumat (28/7/2023).

Boy William pun lebih memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting.

"Doain aja yang terbaik, apapun itu yang terbaik untuk keluarganya," ucap Boy.

Kendati begitu, Boy William juga menitipkan pesan pada Enji Baskoro agar tidak lagi mengusik kehidupan Ayu.

Sebab, pelantun lagu Sambalado tersebut kini sudah bahagia meskipun statusnya bukan istri Enji lagi.

"Ayu udah happy ya sekarang, jangan usik-usik lagi Ayu-nya, kasihan," ujarnya.

"Aku doain yang terbaik aja selalu, pokoknya all the best for her."