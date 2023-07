5 Rating Drama Korea Terbaru Cha Joo Young, Drakor The Real Has Come Tertinggi

Ilustrasi poster drakor. Beberapa drama Korea terbaru dengan rating tinggi yang dibintangi pemain drakor Cha Joo Young, ada The Real Has Come.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru Cha Joo Young, drakor yang mempunyai peringkat tertinggi.

Sejumlah drama Korea terbaru Cha Joo Young memiliki rating drakor terbaik.

Diantara drakor dengan reting terbaik Cha Joo Young, ada drama Korea terbaru The Real Has Come.

Beberapa drama Korea terbaru dengan rating tinggi yang dibintangi pemain drakor Cha Joo Young.

Peringkat drakor Cha Joo Young selalu dicari penggemar demi mengetahu rating drama Korea terbaru kegemarannya.

Berikut adalah drama Korea terbaru Cha Joo Young dengan rating terbaik, ada drakor The Real Has Come.

1. The Heavenly Idol (2023)

Menurut Nielsen Korea, drakor ini mengumpulkan rata-rata rating pemirsa nasional sebesar rata-rata 1,5 persen

Pontifex Lembrary (Kim Min-Kyu) secara luas dianggap memiliki kekuatan ilahi paling kuat yang pernah ada. Saat dia bertarung melawan iblis, dia dipindahkan ke dunia lain.

Pontifex Lembrary ditempatkan di atas panggung bersama Wild Animal untuk pertunjukan langsung di sebuah stasiun penyiaran.

2. The Glory (2022)

Drama ini berhasil mencetak drakor tertinggi sepanjang masa.

Ratingnya tembus 8,1/10 di IMDb, 83 persen di Rotten Tomatoes, dan 98 persen di Google.

Seorang siswa sekolah menengah bermimpi suatu hari bekerja sebagai arsitek. Dia menjadi korban kekerasan sekolah menengah yang dilakukan oleh teman-temannya. Dia putus sekolah karena bullying.