9 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, Drakor The Real Has Come Tertinggi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating 9 drama Korea terbaru memasuki Agutus 2023, drakor The Real Has Come tertinggi.

Selama ini rating drama Korea terbaru The Real Has Come memang selalu tinggi.

Kemudian memasuki bulan Agustus ini, rating drama Korea terbaru tetap diraih drakor The Real Has Come.

Kemudian rating drama Korea terbaru Not Other juga mengalami kenaikan.

Namun drakor Heartbeat justru menurun di episode terbarunya.

Selain itu, kini muncul My Lovely Liar sebagai drakor pesaing baru yang siap bertarung meraih rating tertinggi setiap minggunya.

Berikut hasil pembaruan dari rating drama Korea terbaru Agustus 2023 yang dirangkum dari Soompi, Selasa (1/8/2023).

1. No Others

Drakor terbaru No Others mengalami kenaikan dari episode sebelumnya

Pada episode 5, serial ini berhasil mencetak rekor baru dengan meraih rating 2,9 persen.

Sebelumnya, mereka hanya mendapatkan skor 2,7 persen dari 2,5 persen.

Di episode kedua, rating drakor No Others meningkat di angka 1,6 persen dari awal penayangan 1,3 persen.

Drakor Sooyoung SNSD dan Jeon Hyen Jin ini merupakan drama komedia keluarga yang diadaptasi dari Webtoon populer.

Drama Korea terbaru No Others mengisahkan tentang kehidupan seorang ibu tunggal sejak masih di bangku SMA, dan menghidupi satu orang anak.