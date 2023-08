Foto Mesra Gisel Dirangkul Pria Beredar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Gisel mengunggah foto mesra dengan Rino Soedarjo.

Walau pernah digosipkan balikan dengan Wijin, namun Gisel nampak memperlihatkan lagi kemesraannya dengan Rino Soedarjo.

Di foto itu, Gisel dan Rino Soedarjo terlihat mesra dan begitu dekat.

Baru-baru ini Rino tampak memamerkan kebersamaannya dengan mantan istri Gading Marten itu.

Padahal, Rino dan Gisel sempat digosipkan tak baik-baik saja usai putus.

"Had so much fun in this event."

"See you again next race," tulis Rino Soedarjo seperti dikutip pada laman insta storynya, Selasa (01/07/2023).

Ternyata terkuak arti foto rangkulan mesra antara Rino dan Gisel.

Keduanya dilibatkan dalam acara lari yang diadakan oleh salah satu merek minuman.

Di foto itu, ibu satu anak tersebut memakai celana pendek cokelat dipadukan dengan atasan biru.

Semantara Rino, memakai celana pendek hitam dengan atasan dengan warna senada dengan Gisel.

Sembari dirangkul mesra, keduanya melemparkan senyum ke kamera.

Mereka pun tampak sumringah seperti tak ada masalah sebelumnya.

Walau belum lama ini Gisel dan Wijin diketahui berlibur bersama, nampaknya kedekatan dibantah dengan foto mesra Gisel dengan Rino.