Boy William Peluk Mesra Wanita Lain, Nasib Ayu Ting Ting Dipertanyakan 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Boy William peluk mesra wanita lain, nasib pedangdut Ayu Ting Ting dipertanyakan oleh warganet.

Seperti diketahui, Boy William dekat dengan Ayu Ting Ting.

Bahkan, Ayu Ting Ting dan Boy William ramai didoakan bisa berjodoh.

Lantaran keduanya memang tak jarang tampil mesra.

Bahkan, Ayu Ting Ting dan Boy William sudah saling mengenal keluarga satu sama lain.

Namun, di tengah hubungan keduanya yang ramai jadi sorotan, mendadak BoyWilliam justru umbar foto mesra bareng wanita lain.

Boy William tak ragu memeluk erat dan manja pada wanita tersebut.

Wanita yang membuat Boy William terlihat nyaman itu ternyata berprofesi sama seperti Ayu Ting Ting yaitu penyanyi.

Penyanyi wanita yang foto mesra bareng Boy William itu adalah Sheryl Sheinafia.

Host acara Indonesian Idol itu bahkan mengunggah foto yang sama di Instagram Sheryl.

Dari unggahan di Instagramnya, Boy William tampak tengah bernostalgia.

“Mau request lagu apa? we miss @breakoutnetofficial ... salah satu acara TV yang terbaik disaatnya... so sad it's gone.

But life goes on. Love u Breakout!

Siapa yang dulu pernah suka atau jijik nonton kita? Comment di bawah,” tulis @boywilliam17 dikutip dari Grid.id.