Kapolres Way Kanan, Polda Lampung Salat Jumat di Masjid Jami Al-Ittihaad

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama alim ulama, tokoh masyarakat, di Masjid Jami Al-Ittihaad di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Jumat (4/08/2023).

Selain Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo, salat Jumat berjamaah itu juga dihadiri pengurus ponpes Miftahul Anwar Hi.Chumaeri, ZA, Kasat Binmas AKP Burhannuddin, Kasat Lantas AKP Elvis Yani, Kasat Intelkam Iptu Asep Komarudin, Kapolsek Baradatu Edy Saputra, dan personel Polres Way Kanan.

"Atas ridho Allah SWT saya bisa hadir disini untuk memperkenalkan diri saya dan rombongan," kata AKBP Pratomo Widodo dalam sambutannya.

"Kegiatan ini akan dilaksanakan di tempat ibadah lainnya," sambung AKBP Pratomo Widodo.

AKBP Pratomo Widodo mengajak masyarakat untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan toleransi antar umat beragama guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

AKBP Pratomo Widodo juga memberikan pesan kamtibmas dalam menghadapi pemilu 2024.

"Mari kita bersama menciptakan situasi aman dan kondusif, meningkatkankan kewaspadaan, serta meminimalisir kejahatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban di daerah setempat," pinta AKBP Pratomo Widodo.

AKBP Pratomo Widodo juga berharap agar jamaah dan masyarakat jangan mudah tergoda oleh berita atau isu-isu di media sosial yang dapat memecah persatuan bangsa, yang belum tentu kebenarannya.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang baik dengan tokoh agama untuk menghindari adanya perbuatan - perbuatan intoleransi antar umat beragama," tutup AKBP Pratomo Widodo. (Tribunlampung.co.id)