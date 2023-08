11 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, The Uncanny Counter 2 Rating Turun

Ilustrasi pemain drakor The Uncanny Counter 2

Tribunlmpung.co.id, Jakarta - Drakor The Uncanny Counter 2 rating berubah dalam update rating drama Korea terbaru Agustus 2023.

Berdasarkan data kantor riset Nielsen Korea, rating drama Korea terbaru Agustus 2023 seperti salah satunya drakor The Uncanny Counter 2 mengalami penurunan.

Sementara itu, King The Land justru tampil gemilang jelang tamat.

Hal serupa juga dialami oleh Durian’s Affair yang mengalami kenaikan rating di episode terbarunya.

Di sisi lain, drakor The First Responders 2 mengalami nasib yang sama dengan The Uncanny Counter 2.

Berikut hasil rating drama Korea terbaru Agustus 2023 yang dirangkum dari Soompi, Minggu (6/8/2023).

1. The Uncanny Counter 2: Counter Punch

Drakor The Uncanny Counter 2 harus menelan rasa kecewa pada hasil penanyangan episode ketiganya.

Sebab, mereka mengalami kemerosotan rating di episode terbaru.

Diketahui, serial tersebut mendapatkan skor 4,3 persen.

Sementara itu, The Uncanny Counter 2 sempat meningkat di angka 5,4 persen di episode 2.

Drakor terbaru The Uncanny Counter 2 memulai penayangan perdananya dengan mencetak rating 3,9 persen.

The Uncanny Counter 2 mengangkat kisah roh jahat dari akhirat yang turun ke Bumi.

Roh tersebut berusaha untuk mencari kehidupan abadi dengan melakukan segala cara hingga menimbulkan masalah di dunia manusia.