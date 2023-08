Ngaku Serius, Jonathan Frizzy Ternyata Belum Kenalkan Pacar Baru ke Anak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sudah mengaku serius, pesinetron Jonathan Frizzy ternyata belum mengenalkan pacar barunya ke anak.

Belum lama, Jonathan Frizzy memang mengaku sudah memiliki pasangan baru setelah bercerai dari Dhena Devanka.

Saat ditanya soal sosok pacar barunya adalah Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy hanya tersenyum dan sesekali tertawa tanpa memberikan jawaban.

Belakangan nama Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti memang seringkali dikaitkan.

Pasalnya, mereka dikabarkan memiliki hubungan spesial. Bahkan, Ririn sempat santer diberitakan sebagai penyebab hancurnya rumah tangga Jonathan dengan istrinya, Dhena Devanka.

Walaupun enggan menjawab pertanyaan sosok pacar baru, Jonathan Frizzy mengaku serius dengan sang kekasih.

Sayangnya, ayah tiga anak ini masih belum mengenalkan pacar baru ke sang buah hati.

"Aku nggak pernah ngenalin anak-anak aku sama siapapun," ungkap pria yang akrab disapa Ijonk itu, dikutip dari kanal YouTube Trans Tv Official, Kamis (10/8/2023).

"Jadi sampai sekarang, anak-anak aku tahunya sama papa, papa is the best, papa paling sayang sama anak-anaknya," sambungnya.

Bukan hanya belum mengenalkan, mantan suami Dhena Devanka ini juga tak pernah mempertemukan pasangan barunya dengan anak-anaknya.

"Aku nggak pernah, terutama nggak pernah sengaja apalagi nggak sengaja gitu (mempertemukan anak dengan pacar baru)."

"Jadi aku selalu membawa anak-anak aku ke momen ini family time sama papanya. Jadi ya semuanya fun, happy," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Jonathan Frizzy juga mengaku tidak mau membongkar identitas dari sang kekasih.

"Emang harus dilihat-lihatin apa?" kata Ijonk sambil tertawa.