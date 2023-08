Pameran Otomotif GIIAS 2023, Suzuki Beri Langkah Konkret Jadi Perusahaan Ramah Lingkungan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Menjadi peserta Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengambil momentum menampilkan aksi perusahaan yang saling terintegrasi menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan.

Suzuki menghadirkan booth di ajang pameran otomotif terbesar itu yang bertempat di Hall 9C ICE BSD City, Tangerang Selatan selama 10-20 Agustus 2023.

Memamerkan 10 lini produk mobil unggulan dan menawarkan beragam aktivitas menarik di termasuk Mural Car Projection dan 360 Spinner Photobooth untuk memberikan pengalaman seru bagi para pengunjung Booth Suzuki Indonesia.

Suzuki tidak hanya menampilkan beragam lini produk andalan yang ramah lingkungan melalui teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), namun juga menerapkan berbagai proses bisnis yang terus ditingkatkan dan secara berkesinambungan untuk memberi dampak positif kepada pelanggan dan masyarakat Indonesia secara luas.

“Suzuki Indonesia berkomitmen untuk memperkenalkan tidak hanya produk yang bagus tetapi juga realistis, efisien dan bernilai dari sudut pandang pelanggan," kata Matsushita Ryohei, 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia dalam pidatonya di pembukaan booth Suzuki.

"Secara paralel, kami juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan di Indonesia dan terus memberikan nilai bagi masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Pemerataan Teknologi Ramah Lingkungan

Sejak tahun 2014, Suzuki telah memulai debut penerapan teknologi ramah lingkungan pada produk terlarisnya di pasar Jepang yaitu melalui penggunaan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Mengikuti kesuksesan teknologi tersebut, Suzuki turut menghadirkan teknologi SHVS ke produk-produk mobil yang ada di Indonesia secara bertahap, dimulai dari All New Ertiga Hybrid pada tahun 2022, kemudian Grand vitara pada tahun 2023 dan langsung diikuti dengan New XL7 Hybrid.

Suzuki Indonesia telah memproduksi teknologi SHVS tersebut di pabrik Suzuki Cikarang, dan kedepannya akan terus berupaya menambahkan model dan angka produksi sehingga dapat lebih mudah menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas.

SHVS menjadi langkah yang bijak yang terus ditawarkan oleh Suzuki karena selain ramah lingkungan, teknologi ini juga mengungguli teknologi lain dari sisi biaya yang lebih murah dan perawatan yang lebih mudah, sehingga cocok dikawinkan dengan kendaraan yang terjangkau serta bernilai tinggi, seperti Suzuki.

Penerapan teknologi SHVS pada mobil penumpang terpopuler Suzuki bertujuan untuk mempercepat pemerataan distribusi mobil lebih ramah lingkungan di Indonesia, sekaligus mengedukasi pelanggan untuk ikut peduli dan menjaga terhadap keberlangsungan lingkungan yang lebih baik.

Hingga Juli 2023, Suzuki Indonesia sudah memasarkan produk hybridnya hingga 12.457 unit secara nasional, dan 12.448 unit ke 15 negara di dunia.

Identitas Baru untuk Citra Lebih Modern