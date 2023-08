Istri Kapolri Akan Gowes Bareng Masyarakat Lampung Sejauh 35 Km

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik saat menggelar konferensi pers kegiatan road to tour of Kemala Lampung serie 4 tour and criterium 2023 yang akan dilaksanakan pada 10 September 2023, Rabu (16/8/2023).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Juliati Sapta Dewi Magdalena, istri Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, akan ikut gowes bareng masyarakat Lampung.

Diana, sapaan akrab istri orang nomor satu di korps Bhayangkara itu direncanakan hadir pada road to tour of Kemala Lampung serie 4 tour and criterium 2023 dengan rute bersepeda sepanjang 35 Kilometer (KM).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, istri Kapolri direncanakan akan hadir langsung pada kegiatan bersepeda tersebut.

"Nanti istri Kapolri yang merupakan ketua umum Bhayangkari akan datang langsung bersama kapolri untuk mengikuti kegiatan bersepeda tersebut," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik saat menggelar konfirmasi pers di GGS Mapolda Lampung, Rabu (16/8/2023).

Ia mengatakan, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika beserta istri juga ikut mendampingi dan para pejabat utama (PJU) Polda Lampung.

Kombes Pol Umi mengatakan, kegiatan road to tour of Kemala Lampung serie 4 tour and criterium 2023 ini berkat kerjasama Yayasan Kemala Bhayangkari dengan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) dan ISSI Pengprov Lampung.

"Kegiatan bersepeda ini akan dilakukan pada 10 September 2023 dan di Lampung ini merupakan seri keempat," kata mantan Kapolres Metro.

Ia mengatakan, kegiatan ini sebelumnya dilaksanakan di Karawang, Karang Anyar, Gresik dan keempat di Lampung.

"Sementara untuk final seri akan digelar di Banyuwangi, Jawa Timur pada 7-8 Oktober 2023," kata Kombes Pol Umi.

Dijelaskannya, kegiatan criterium adalah jenis balap sepeda dimana dilaksanakan akan melewati dalam circuit dalam lintasan jalan ditutup sepanjang 3 km.

"Jalan yang akan ditutup pada saat pelaksanaan kegiatan ini yakni Jalan Ahmad Yani, RA Kartini, Katamso, Raden Intan," kata Kombes Pol Umi.

Ia mengatakan, criterium ini diselenggarakan dengan 11 jenis kategori.

1. Men Youth – 3 Laps

2. Women Junior – 4 Laps

3. Men Junior – 5 Laps

4. Men Master C – 3 Laps

5. Women Open Amateur – 3 Laps

6. Women Master – 3 Laps

7. Men Open Amateur – 4 Laps

8. Men Master B – 4 Laps

9. Women Elite – 5 Laps

10. Men Master A – 5 Laps

11. Men Elite – 8 Laps

"Sampai saat ini terdapat 45 peserta yang sudah melakukan pendaftaran Rp 150 ribu," terang Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik.