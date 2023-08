Raih Penghargaan Bergengsi Tahun 2023, Kantor Hukum Sopian Sitepu dan Partners Syukuran

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Raih sejumlah penghargaan bergengsi nasional, Kantor Hukum Sopian Sitepu dan Partners gelar syukuran bersama para mahasiswa.

Diketahui, selama tahun 2023, Kantor Hukum Sopian Sitepu dan Partners telah meraih sejumlah penghargaan, mulai dari has achieved 57 place in the Top Indonesia Law Firms 2023, has achieved 3rd place in the largest regional Law Firms 2023.

Kemudian as a top 50 Largest Full Service Law Firm 2023 dan PSBH FH Unila atas diraihnya Juara Umum Tarumanagara Law Fair V serta Juara 2 NMCC Hotma Sitompoel.

Adapun gelaran syukuran tersebut berlangsung pada Sabtu (12/8/2023).

Kantor Hukum Sopian Sitepu dan Partners menggelar syukuran atas diraihnya sejumlah penghargaan bergengsi pada 2023.

Kegiatan itu digelar bersama Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selain itu menduduki peringkat ke 57 dalam pemeringkatan 100 kantor hukum Indonesia 2023.

Kantor hukum yang berlokasi di Bandar Lampung dan Jakarta itu juga menyabet penghargaan terbesar ketiga untuk wilayah luar Jabodetabek.

Sopian Sitepu mengatakan anak muda di bawah naungan FH Unila diharapkan dapat lebih memperhatikan para pencari keadilan yang tidak mampu dan siap menjadi praktisi hukum.

"Kami menggandeng anak muda dengan tujuan belajar ilmu hukum dengan cara mempelajari suatu kasus," kata pengacara kondang Sopian Sitepu dalam keterangan persnya.

Sopian menambahkan di perguruan tinggi maupun lembaga tinggi saat ini juga memiliki program untuk menyiapkan generasi penerus di bidang hukum.

Sebab, anak muda harus disiapkan untuk menjadi orang yang benar-benar memiliki keahlian untuk memberi bantuan hukum dalam hal yang kurang mampu ilmunya maupun ekonominya.

Pengacara kondang itu melanjutkan PSBH terbentuk berdasarkan inisiasinya saat masih menjadi dosen.

Di bawah asuhannya, lembaga itu banyak meraih prestasi, salah satunya juara umum piala MA.

"Sampai saat ini Kantor SSP masih menjadi pelatih utama. Masih jarang Fakultas Hukum di Indonesia yang mempunyai lembaga PSBH," kata dia.

Dekan Fakultas Hukum Unila, M Fakih mengatakan, pihaknya melakukan kerjasama LBH Nasional dalam hal pembinaan PSBH.

Menurutnya, bekal teoritik yang didapatkan mahasiswa dari kampus harus dipadukan dengan pembinaan ataupun praktek secara langsung sehingga mahasiswa dapat mengerti bagaimana cara menyelesaikan kasus. (Tribunlampung.co.id)