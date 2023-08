Cesen Curhat Sedih ketika Marshel Widianto Bahagia Istri Hamil Anak Kedua

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Cesen mengungkap curahan hati (curhat) sedih ketika Marshel Widianto bahagia istrinya hamil anak kedua.

Kebahagiaan Marshel Widianto terkait Cesen hamil anak kedua itu sempat dikabarkan melalui akun instagramnya.

Alhasil kabar istri Marshel Widianto, Cesen hamil anak kedua langsung mendapat ucapan sederet rekan artis.

Namun setelah Marshel Widianto mengabarkan kebahagiaannya atas kehamilan Cesen, mendadak sang istri hapus foto-foto mesra.

Foto mesra Marshel Widianto dengan sang istri sudah tidak ada lagi di akun instagram Cesen.

Selain itu, Cesen juga sudah tidak mengikuti lagi instagram suaminya Marshel Widianto.

Ternyata Marshel Widianto juga sudah unfollow instagram Cesen.

Terbaru Cesen ungkapkan curhat di akun Instagramnya.

Curhatan Cesen tersebut setelah beberapa foto mesra bareng suaminya Marshel Widianto dihapus di Instagram miliknya.

Dalam unggahan Instagram story istri Marshel Widianto, Cesen eks JKT48 mengunggah sebuah video sepasang orang yang sedang berpelukan sambil menikmati sebuah lagu.

Di sana istri Marshel Widianto, Cesen kemudian menuliskan isi hatinya.

Dia ternyata berharap bisa mendapatkan pelukan.

Ibu satu anak ini menambahkan ia pasti akan menangis jika mendapatkan sebuah pelukan hangat.

"Wish I could have a hug. I'm gonna cry it I get a long hug," tulis Cesen di Instagram Story, dikutip Rabu (16/8/2023).