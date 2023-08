Polres Way Kanan Polda Lampung Sediakan Pelayanan Ambulan Gratis Bagi Warga

Polres Way Kanan sediakan pelayanan ambulan gratis yang telah dilakukan mulai awal bulan Agustus 2023 hingga sekarang.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyediakan pelayanan ambulan gratis yang telah dilakukan mulai awal bulan Agustus 2023 hingga sekarang, sebagai bentuk kepedulian dan meningkatan pelayanan Presisi terhadap masyarakat Sidokkes (Seksi Dokter dan kesehatan).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo menjelaskan, siapapun bisa menggunakan layanan ambulan gratis dari Polres Way Kanan.

“Masyarakat bisa menikmati layanan ambulance gratis tidak terkecuali," ujarnya, Jumat (18/8/2023).

Adapun bagi warga yang berkeinginan akan menggunakan layanan ambulan gratis, bisa datang langsung ke klinik Dokkes Polres Way Kanan di Jalan Mayjend Ryacudu KM 9 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan, tepatnya di depan Mapolres Way Kanan.

Selain itu, dapat menghubungi kontak person atas nama Ps Kasi Dokkes Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto di nomor Hp atau WA 081272803030.

Pihaknya berharap semoga dengan kegiatan pelayanan ambulan gratis ini dapat membantu masyarakat.

"Terutama masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan hubungan silaturahmi antara Polri terhadap warga ke depannya,” kata Pratomo.

