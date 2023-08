Meriahkan HUT ke-78 RI, ASDP tanam 4.050 bibit pohon di seluruh cabang. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Memperingati HUT ke-78 RI dan Hari Konservasi Alam Nasional, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar aksi penanaman total 4.050 bibit pohon yang tersebar di 27 cabang dari Sabang sampai Merauke.

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan selama 50 tahun, pihaknya telah menjalankan misi penting bukan hanya untuk menyatukan Indonesia dengan menghubungkan pulau-pulau di Nusantara namun juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penanaman 4.050 bibit pohon yang dilakukan oleh ASDP tersebut sejalan dengan kampanye Safety Habit 3J yang mencakup Jaga Diri, Jaga Alat, dan Jaga Lingkungan dan tujuan keberlanjutan.

"Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian insan ASDP terhadap lingkungan yakni menjadikan udara lebih bersih, mengurangi dampak pemanasan global, menyerap polusi udara," kata Ira, Sabtu (19/8/2023).

"Serta membantu mencapai target emisi nol pada tahun 2060 serta menjawab isu dekarbonisasi," ujarnya.

Ira menyebut pihaknya telah menjadi tulang punggung konektivitas, memungkinkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa.

Serta menghadirkan layanan yang tak hanya mempermudah perjalanan.

Tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat luas.

Dalam perayaan HUT ke-78 RI tersebut, Ira juga menyampaikan kutipan Presiden pertama Ir. Soekarno yang selaras dengan mengatakan Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.

"Hal ini sudah selaras dengan apa yang kita canangkan bersama, bahawa setiap Ferizyan dalam kesehariannya selalu menjalankan tiga (3) purpose personal purpose, corporate purpose, noble purpose. (tujuan pribadi, tujuan korporasi, dan tujuan mulia)," katanya.

Selaras juga dengan komitmen ASDP untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, melayani setiap pengguna jasa dengan tulus dan rasa tanggung jawab tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau budaya.

Masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, Ira juga memberikan semangat kepada seluruh Ferizyan dimana pencapaian ASDP saat ini telah berhasil meningkatkan taraf peradaban dalam industri penyeberangan yang modern atau dapat dinarasikan ASDP is elevating civilization to the next level.

Tentu masih banyak hal yang perlu lebih ditingkatkan kembali, agar kualitas pelayanan ASDP menjadi world class.

Ira juga mengimbau seluruh insan ASDP untuk dapat berkomitmen bersama menjadi Ferizyan yang profesional dan peduli baik kepada sesama dan juga lingkungan.