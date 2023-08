5 Drama Korea Terbaru Jung Eui Jae, Ada The Real Has Come

Ilustrasi poster drakor. Simak lima drama Korea terbaru dibintangi oleh Jung Eui Jae, yakni pemeran drakor terbaru berjudul The Real Has Come.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Jung Eui Jae bintangi drakor terbaru The Real Has Come. Simak, lima drakor yang dibintanginya.

Drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Eui Jae salah satunya ada drakor terbaru The Real Has Come.

Deretan drama Korea tertinggi Jung Eui Jae yakni drakor terbaru The Real Has Come.

1. Curtain Call (2023)

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir Curtain Call mengumpulkan rating nasional rata-rata 5,7 persen.

Yoo Jae-Heon (Kang Ha-Neul) bekerja sebagai aktor untuk rombongan teater lokal. Suatu hari, seorang pria tua meminta Yoo Jae-Heon untuk berperan sebagai cucu seorang wanita tua. Cucu wanita tua itu membelot dari Korea Utara. Ini mengubah hidup Yoo Jae-Heon.

2. Kill Hell (2022)

Pada episode terakhir drama di tvN ini mencapai rating 4,7 persen, meningkat dari tayangan sebelumnya 3,6 persen.

Sebuah kisah tentang keinginan dan perjuangan tanpa akhir dari 3 wanita di UNI Home Shopping.

Woo Hyun (Kim Ha-Neul) bekerja sebagai pembawa acara home shopping show. Gi Mo-Ran (Lee Hye-Young) adalah wakil presiden UNI Home Shopping. Bae Ok-Sun (Kim Sung-Ryoung) adalah pembawa acara teratas di UNI Home Shopping.

3. The King of Pigs (2022)

Drama Korea underrated ini mendapatkan rating 8,6 dari 2.314 pengguna.

Hwang Kyung-Min (Kim Dong-Wook) mengalami trauma kekerasan di sekolah 20 tahun lalu, tapi sekarang dia menyembunyikan perasaan itu. Sementara itu, Detektif Jung Jong-Suk (Kim Sung-Kyu) menerima pesan misterius dari temannya yang dia kenal 20 tahun lalu.

4. Hera: The Goddess of Revenge (2021)