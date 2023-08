Ada Cashback 100 Persen di HokBen Mal Boemi Kedaton

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - HokBen Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung menghadirkan promo hingga 31 Agustus 2023.

Supervisor HokBen Mal Boemi Kedaton Wulandari mengatakan, promonya adalah cashback 100 persen jika transaksi dengan menggunakan QRIS SeaBank.

"Dengan adanya cashback 100 persen, yang dibayarkan konsumen menjadi Rp 0," kata Wulandari, Senin (20/8/2023).

Cashback 100 persen ini berlaku untuk pembelian paket Hoka Hemat, baik take away maupun dine in.

Paket Hoka Hemat ini terdiri dari paket Hoka Hemat 1, yakni 3 egg chicken roll dan 1 pcs ekado.

Paket Hoka Hemat 2 yakni 2 pcs tori ball dan 2 pcs egg chicken roll.

Paket Hoka Hemat 3 yakni 2 pcs egg chicken roll dan 2 pcs shrimp roll.

Paket Hoka Hemat 4 yakni 4 pcs shrimp roll.

Berikutnya ada promo bundling, yang terdiri dari paket berdua, bertiga, dan berempat.

Paket berdua yakni dua Hoka Hemat (Hoka Hemat 2 dan 3), beef teriyaki, dan dua cool ocha Rp 75 ribu.

Pake bertiga yakni beef yakiniku plus chicken teriyaki, egg chicken roll, 3 pcs ebi korokke, dan 3 nasi Rp 90 ribu.

Paket berempat yakni Hoka Hemat 2 dan 3, 2 simple set 1 dan 2, 2 clear soup, dan 4 ocha Rp 120 ribu.

Harga paket-paket tersebut berlaku untuk semua layanan, kecuali online order, karena ada charge.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)