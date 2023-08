Polres Way Kanan dan Jajaran Tanam Pohon Serentak di Lingkungan SDIT Daar Ilmi

Polres Way Kanan turut melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan SD IT Daar Ilmi Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, turut menanam pohon yang dilakukan di sekitar lingkungan SDIT Daar Ilmi Way Kanan, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten, Rabu (23/8/2023).

Penanaman pohon bertajuk Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini dipimpin langsung Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo didampingi Ketua Cabang Bhayangkari Way Kanan Ade Pratomo Widodo.

AKBP Pratomo Widodo menyampaikan,penanaman pohon melibatkan siswa, para dewan guru, dan warga di sekitar lingkungan sekolahan tersebut.

“Mudahan-mudahan dapat tumbuh dengan baik dan di hari yang bersejarah ini, tentunya seluruh anggota Kepolisian mulai dari mabes polri, kapolri sampai dengan tingkat polsek jajaran melakukan penanaman pohon secara serentak,” ungkapnya.

Dirinya berharap penanaman pohon yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kegiatan dihadari oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Dwi Handoyo Retno.

Para PJU Polres Way Kanan, Ketua Yayasan Zalfa Islami Way Kanan Eka Wati, Kepala Sekolah SD IT Daar Ilmi Way Kanan Ust Saipudin, anggota Polres Way Kanan, bhayangkari dan masyarakat.

