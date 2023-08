10 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, Drakor The Uncanny Counter 2 Meroket

Ilustrasi pemain drakor The Uncanny Counter 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Klasemen rating drama Korea terbaru Agustus 2023 mengalami perubahan pada pekan kelima.

Dari data kantor riset Nielsen Korea, rating drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 mengalami peningkatan di episode terbarunya.

Hal serupa juga dialami oleh drakor Behind Your Touch.

Nasib baik pun dirasakan serial The Real Has Come yang menjadi tayangan paling banyak ditonton di jam tayangnya.

Berikut ini hasil rating drama Korea terbaru Agustus 2023 selengkapnya yang dilansir dari Soompi.com (28/8/2023).

1. The Uncanny Counter 2

Setelah sempat menurun, kini drakor The Uncanny Counter 2 mengalami peningkatan rating di episode terbarunya.

Serial ini tercatat mendapatkan skor rata-rata sebesar 4,9 persen menjelang tamat.

Sementara sebelumnya, drakor yang dibintangi Kim Sejeong ini memperoleh peringkat rata-rata 3,9 persen.

Rating The Uncanny Counter 2 mengalami kenaikan di angka 4,4 persen.

Sebelumnya sempat merosot di 3, 8 persen, sebelumnya sempat naik di 4,3 persen dari 4,1 persen.

The Uncanny Counter 2 mengangkat kisah roh jahat dari akhirat yang turun ke Bumi.

Roh tersebut berusaha untuk mencari kehidupan abadi dengan melakukan segala cara hingga menimbulkan masalah di dunia manusia.

2. Behind Your Touch