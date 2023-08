Dewi Perssik Ungkap Alasan Rully Ngebet Nikahi Dirinya, Malah Dicibir

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dewi Perssik ungkap alasan Rully ngebet nikahinya, singgung urusan ranjang.

Awalnya, Dewi Perssik menepis tuduhan yang menyebutnya meminta gaji sang calon suami yang diklaim mencapai ratusan juta perbulan.

"Tanya tuh sama Mas Rully, pernah nggak gue minta-minta sama dia? Nehi"

"Nggak pernah gue minta-minta sama Mas Rully," ujar Dewi Perssik dalam siaran langsung di Instagram, dikutip Senin (28/8/2023).

Menurut mantan istri Angga Wijaya ini, perempuan tidak pantas untuk meminta uang pada kekasihnya.

Apalagi status mereka juga baru berpacaran dan belum sah menjadi pasangan suami istri.

"Gue perempuan yang berharga. Sorry ya say, gue mah mahal," imbuhnya berapi-api.

Lantaran ingin menegaskan bahwa dirinya bisa menjaga diri, Dewi Perssik mendadak bercerita calon suaminya itu pernah berkeinginan untuk menyentuh bagian sensitif sang biduan.

Namun hal tersebut langsung ditolak oleh Depe.

"Tanya tuh sama Mas Rully, pernah nggak Mas Rully itu dia mau pegang-pegang t*t* gue, pernah nggak gue mau?" sambung Dewi Perssik kepada asistennya.

Selain itu, pelantun lagu Mimpi Manis ini pun menyebut bahwa Rully sudah ngebet ingin meminangnya menjadi istri.

"Sorry say, walaupun t*t* gue gede, gue nggak mau. Makanya Mas Rully itu gatel banget pengin nikahin gue. Kalian paham?" pungkasnya.

Sayangnya, ucapan Dewi Perssik ini menuai reaksi negatif dari warganet.

Mereka menyayangkan perkataan sang biduan yang dianggap sudah kelewatan.