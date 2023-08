Sentuh Generasi Z, PLN Lampung Edukasi Siswa SMK Soal Keselamatan Ketenagalistrikan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung -PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Lampung melaksanakan kegiatan Healt, Safety, Security and Environment (HSSE) PLN Goes to School di SMK Satu Nusa 3 Bandar Lampung.

Kegiatan yang diikuti 80 pelajar beserta guru dan kepala sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman terhadap ketenagalistrikan khususnya generasi muda di lingkungan pendidikan.

"Kegiatan sosialisasi ini rutin dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelaksana maupun Unit Layanan PLN untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) maupun Produk Layanan PLN," kata General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung Saleh Siswanto melalui keterangan tertulis, Senin (28/8/2023).

"Tidak hanya menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan, PLN juga berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat terkait dunia ketenagalistrikan, baik itu bahaya listrik, maupun produk layanan PLN,” sambung Saleh.

PLN tidak hanya menjelaskan seputar K2 tetapi juga layanan PLN yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar maupun dewan guru seperti Aplikasi PLN Mobile untuk kemudahan akses layanan PLN, sampai dengan promo tambah daya yang sedang berlangsung.

“PLN memiliki Aplikasi PLN Mobile yang dapat digunakan dengan mudah oleh para pelajar khususnya yang sudah terbiasa menggunakan smartphone," ujarnya.

"Jadi, tidak hanya edukasi tentang kelistrikannya, tetapi generasi muda ini juga bisa langsung melapor melalui PLN Mobile jika menemukan bahaya ataupun kendala kelistrikan di sekitar,” tambah Saleh.

Kepala Sekolah SMK Satu Nusa 3 Taufik Sholeh mengapresiasi PLN UID Lampung yang telah mengadakan kegiatan yang sangat positif bagi siswa/i maupun dewan guru.

“Kami sangat berterimakasih kepada PLN telah datang secara langsung untuk memberikan edukasi," katanya.

"Sangat penting bagi pelajar untuk mendapatkan ilmu diluar dari kurikulum yang ada di sekolah, dan kami berharap tentunya para siswa/i dapat menerapkan pengetahuan tentang ketenagalistrikan ini pada kehidupan sehari-hari dan menyebarkan kepada orang tua maupun teman-teman disekitarnya,” tandasTaufik.

