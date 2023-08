Ibu Aldila Jelita Pilih Putus Hubungan Keluarga Jika Anaknya dan Indra Bekti Ngotot Rujuk

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Marjam Abdurahman, ibu Aldila Jelita pilih putus hubungan keluarga jika putrinya tetap ngotot rujuk dengan Indra Bekti.

Dia pun mengaku sudah tidak lagi berhubungan dengan Aldila Jelita sejak tiga bulan lalu.

Selain itu, Marjam juga sudah tak mau dipanggil ibu oleh putrinya.

"Saya sebagai ibu merasa Dila is not my daughter anymore," kata Marjam di YouTube Intens Investigasi dikutip Selasa (29/8/2023).

"Dila mau balik lagi (dengan Bekti), enggak mau denger kata saya. Lebih baik saya putus hubungan."

"Dila this time don't call me mommy, and this time, I don't need your number, tiga bulan lalu saya sudah blok dia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Marjam menyebut bahwa sikap Aldila Jelita berubah seperti bukan anaknya lagi.

Ibu dua anak tersebut bahkan sempat menantang Marjam ketika sedang dinasihati.

"Tiga bulan lalu saya sudah bilang, 'kamu tetap mau balik sama Bekti?'"

"(Dila bilang) Iya, karena menjauhkan zina. 'Apa? Kamu gila? Saya bisa loh bongkar rahasia kalian," ucap Marjam pada putrinya waktu itu.

"(Dila jawab) 'Nggak apa-apa, buka aja.' Dia menantang saya, anak menantang orangtua," lanjutnya.

Selain itu, Marjam juga mengungkapkan bahwa dirinya memang menentang keras keputusan putrinya, Aldila Jelita untuk rujuk dengan Indra Bekti.

Hal ini berkaitan dengan kesalahan fatal yang dibuat oleh Indra Bekti di tahun lalu.

Namun, ibu Aldila Jelita ini enggan membocorkan kesalahan fatal sahabat Indy Barends tersebut.