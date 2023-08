Indra Bekti Rujuk, Indy Barends Titip Pesan untuk Sang Sahabat: Bukan Mainan Lego

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Indra Bekti rujuk dengan Aldila Jelita, Indy Barends menitipkan sebuah pesan untuk pria yang akrab disapa Bekti itu soal pernikahan.

Indy Barends mengaku senang dengan keputusan yang dibuat Indra Bekti dan Dila.

"Saya senang, itu mereka yang lakukan, mereka yang buat keputusan. Saya sebagai orang terdekat nggak bisa atur 'jangan, lo gila, gua gak setuju' siapa saya," ujar Indy Barends dikutip dari Grid.id.

Terlebih Bekti dan Dila juga sudah memiliki dua buah hati yang beranjak remaja.

"Bekti, ini bukan mainan Lego yang bisa lu cabut, lu tempel, lu rakit lagi, lu berhubungan dengan anak orang."

"Anak lu akan besar dan harus punya memori bagus tentang keluarganya, jadi jangan lu anggap ini permainan, kalau lu anggap rekonstruksi ulang, jangan berantakan lagi," ucap Indy.

Ibu Aldila Jelita Pilih Putus Hubungan Keluarga Jika Anaknya dan Indra Bekti Ngotot Rujuk

Marjam Abdurahman, ibu Aldila Jelita pilih putus hubungan keluarga jika putrinya tetap ngotot rujuk dengan Indra Bekti.

Dia pun mengaku sudah tidak lagi berhubungan dengan Aldila Jelita sejak tiga bulan lalu.

Selain itu, Marjam juga sudah tak mau dipanggil ibu oleh putrinya.

"Saya sebagai ibu merasa Dila is not my daughter anymore," kata Marjam di YouTube Intens Investigasi dikutip Selasa (29/8/2023).

"Dila mau balik lagi (dengan Bekti), enggak mau denger kata saya. Lebih baik saya putus hubungan."

"Dila this time don't call me mommy, and this time, I don't need your number, tiga bulan lalu saya sudah blok dia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Marjam menyebut bahwa sikap Aldila Jelita berubah seperti bukan anaknya lagi.