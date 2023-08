Ada Harga Spesial di Bazar Matahari Department Store Mal Kartini

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bazar Matahari Department Store di Mal Kartini masih berlangsung hingga 30 September 2023.

Assistant Supervisor Cashier Matahari Department Store Hadi Ismanto mengatakan, di bazar ini ada harga spesial Rp 180 ribu-Rp 290 ribu untuk fashion pria Emba Jeans chino pants, denim pants Rp 290 ribu, serta kemeja lengan pendek dan lengan panjang.

Untuk chino pants dan kemeja Emba Classic harga spesial Rp 220 dan 229 ribu.

Untuk denim, chino, dan kemeja Triple Jeans diskon 50+20 persen.

Batik Man and Clo lengan pendek harga spesial Rp 100 ribu dan lengan panjang Rp 150 ribu.

"Sementara itu untuk kemeja basic Man and Clo harga spesial Rp 166 ribu," kata Hadi, Rabu (30/8/2023).

Tali pinggang dan dompet Decarlo diskon 50 persen.

Dasi dan tali pinggang Vinezia diskon 50 persen, serta dompet dan tas Vinezia diskon 75+20 persen.

Beralih ke pakaian wanita, ada Expand dan Exit yang diberi promo beli 1 diskon 50 persen dan beli 2 diskon 70 persen.

Promo berikutnya sepatu dan sandal T Moritz diskon 10 persen.

Sepatu pesta dan sandal casual Peter Keiza, sepatu dan sandal Laviola, sandal bustong Yongki Komaladi Ladies, serta sepatu dan sandal Yongki Komaladi Men diskon 70 persen.

Sandal dan high heels Yongki Komaladi Ladies ada promo buy one get one.

Sandal Fladeo harga spesial Rp 75.900-Rp 100.900, dan sandal Phylon Fladeo beli dua dapat harga spesial Rp 100.900.

Sepatu dan sandal Genny juga mendapat harga spesial Rp 99.900.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)